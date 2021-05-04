وزارة المواصلات تعقد اجتماعا بخصوص الطريق السريع “أمساعد – رأس  أجدير”

طرابلس 04 مايو 2021 (وال)- ترأس وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي اليوم الثلاثاء، الاجتماع الذي عقد بالمقر الإداري لجهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد – رأس أجدير، بحضور رئيس الجهاز ومساعده ومديري الإدارات والمكاتب بالجهاز، ورئيس وأعضاء الجانب الليبي باللجنة الليبية والإيطالية المشتركة، ونائب رئيس مصلحة الطرق والجسور، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير مكتب الإعلام بالوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع بخصوص الطريق السريع “أمساعد – رأس أجدير”، وذلك في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المشروع، ولتحديد بداية التنفيذ، ولمعالجة كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه بداية المشروع، وأكد السيد الوزير على أنه ستكون خطوات عملية في القريب لبداية المشروع .(وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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