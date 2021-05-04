اقتصاد

مصدر مطلع يكشف كواليس مايدور حول ميزانية ليبيا 2021 وسبب تأخرها وشرط عقيلة وحفتر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف مصدر مطلع على كواليس ما يدور حول ميزانية عام 2021 التي اعدتها الحكومة للبرلمان بعد تعديلها.

وتحصل المصدر الذي يعمل في رئاسة الوزراء، على معلومات تُفيد بأن المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح مازالا يدفعان بقوة اتجاه حصول امراجع غيث على منصب وكيل أول لوزارة المالية، وفقا لقناة 218.

وأوضح المصدر المطلع، أن هناك تلميحات بأن تمكين غيث بات شرطا لقبول الميزانية هذه المرة التي عدلتها الحكومة قبل أيام.

وشغل امراجع غيث، السنوات الماضية، منصب وزير المالية المكلف في الحكومة المؤقتة السابقة، فيما مازال يشغل منصب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

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