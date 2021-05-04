صنع الله يبحث استكمال سوناطراك الجزائرية التزاماتها العقدية في لبيبا

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والرئيس والمدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية توفيق حكارعدل إمكانية عودة سوناطراك للعمل في ليبيا، لاستكمال التزاماتها التعاقدية في منطقتي التعاقد 065 و 96/95 خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية، لوضع اللمسات الأخيرة لإعداد خطط التطوير لوضعهما على الإنتاج.

واتفق الجانبان على تكوين لجان مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم لوضع برامج توأمة بين شركات الخدمات النفطية بالجزائر والشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. كما تم التطرق لبرامج التكوين المهني وإعداد الكوادر الفنية في اللحام والتفتيش وستعمل المؤسستان على تنفيذ هذه البرامج وفي أقرب الآجال.

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