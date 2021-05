مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع «سوناطراك» الجزائرية

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، مع توفيق حكار عدل الرئيس والمدير العام لشركة “سوناطراك الجزائرية” بمقرها الرئيسي في العاصمة الجزائر، بحضور المدير التنفيذي لشركة “سيبيكي”، وعدد من رؤساء شركات الخدمات النفطية بالجزائر.

وتأتي زيارة صنع الله، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس شركة “سوناطراك” للمؤسسة الوطنية للنفط لزيارة الشركة بالجزائر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سُبل التعاون المشترك بين الجانبين والسعي لإمكانية عودة “سوناطراك” للعمل في ليبيا، وذلك من خلال استكمال التزاماتها العقدية في منطقتي التعاقد 065 و96/95 خاصة بعد تحسن الأوضاع الأمنية واستقرارها بشكل مشجع، حيث تم التطرق بالتفصيل لنتائج الحفر الاستكشافي الجيد لهذه القطع، ووضع اللمسات الأخيرة لإعداد خطط التطوير لوضعهما على الإنتاج، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

كما تم تقديم عرض مختصر من قِبل الشركات الخدمية التابعة لشركة سوناطراك (الإنشاءات و الحفر وتنفيذ المشاريع) حيث أثنى صنع الله على قدرة الشركات الجزائرية ودعاهم لوضع برامج توأمة مع نظرائهم من الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط مثل (الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، شركة الإنشاءات وشركة تقنية) وقد رحبوا بالفكرة وتم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة في هذا المجال و توقيع مذكرات تفاهم بالخصوص.

وتم التطرق أيضاً، إلى برامج التكوين المهني وإعداد الكوادر الفنية في اللحام والتفتيش، حيث ستعمل المؤسستان على تنفيذ هذه البرامج وفي أقرب الآجال.

و”سوناطراك” هي شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر هي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

وتحتل الشركة المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية للعام 2004 حسب ما أورده بيان صدر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، والمركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني أكبر مصدر لغاز الطبيعي المسال وغاز النفطي المسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

