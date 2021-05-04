القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا :اليونان ترغب في تفعيل الخط البحري والجوي بين البلدين

توجه القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا ايوانيس ستاماتيكوس بزيارة إلى غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، الثلاثاء الرابع من مايو وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة محمد قدح وأعضاء مجلس الإدارة ،والمدير العام للغرفة اطهير الجازوي .

كما أعرب “ستاماتيكوس” عن عزم بلاده ورغبتها في تفعيل الخط البحري، والخط الجوي بين البلدين في أقرب الآجال كخطوة أساسية لتنشيط التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري.

ودعى أيضاً إلى إقامة ملتقى موسع لرجال الأعمال في البلدين يعقد باليونان لدعم هذا التوجه ووضعه على سكة الفعل المباشر.

والجدير بالذكر أن اليونان أعادت فتح سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس في السادس من شهر أبريل الماضي بعد إغلاق دام سبع سنوات.

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