المنقوش تؤكد مناقشة عودة السفارة الكويتية وعودة الخطوط الجوية بين البلدين

أكدت وزيرة الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الكويتي على تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الاقتصادي في مختلف المجالات.

وقالت ” اتفقنا على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010″.

وأضافت قائلة “ناقشنا عودة السفارة الكويتية وعودة الخطوط الجوية الكويتية”.

ومن جهته وزير الكويت قال “استعرضنا أواصر العلاقات المتينة والتاريخية والعريقة بين البلدين الشقيقين وكيفية تنميتها وتطوير في الكثير من المجالات” .

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