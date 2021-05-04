خاص: المركزي يفصح لصدى عن قيامه بتحويل قيمة علاوة الزوجة والأبناء إلى المصارف..تعرف على التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي عن بشرى سارة للمواطنين حيث أكد لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بناءً على ما تم الاتفاق عليه صباح اليوم في الاجتماع الذي عقد بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية بحضور المصارف التجارية للشروع في صرف علاوة الأبناء قام مصرف ليبيا المركزي مساء اليوم بتحويل كامل القيمة المخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية للمصارف التجارية والتي بدورها ستشرع غداً في إضافة المبالغ لحسابات الأسر المستفيدة .

كما يؤكد المركزي بأن المصارف التجارية تتوفر لديها السيولة الكافية لمواجهة الطلب والسحوبات من حسابات المستفيدين من علاوة الأبناء .

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