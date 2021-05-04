وزير العمل والتأهيل يناقش الإجراءات المُتعلقة بتنظيم سوق العمل في بلدية بنغازي

توجه وزير العمل والتأهيل “علي العابد” بزيارة لبلدية بنغازي يوم الثلاثاء 4 مايو 2021 م إلتقى خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية “الصقر بوجواري” وبحضور مدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي “صالح الشبلي”.

كما تم خلال الزيارة مُناقشة الإجراءات المُتعلقة بتنظيم سوق العمل خاصة فيما يتعلق بإستجلاب العمالة الأجنبية لاسيما من دول الجوار والتأكيد على تنظيمها.

وأيضاً أن تكون وفق ما نصت عليه التشريعات الصادرة في هذا الشأن ،وضرورة إستيفاء جميع البيانات الخاصة بها ، إضافة إلى إعتزام الوزارة إقامة العديد من البرامج التدريبية للعناصر البشرية المحلية في مختلف مجالات العمل المُتاحة في الفترة المُقبلة.

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