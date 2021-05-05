المدار الجديد توقع عقداً مع مصلحة الجمارك للاستفادة من خدمات سحابة المدار

وقعت شركة المدار الجديد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات يوم الثلاثاء الرابع من مايو الجاري عقداً مع مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية لغرض الاستفادة من خدمات سحابة المدار ، وبحضور المدير العام لشركة المدار الجديد ، ومدير مصلحة الجمارك ، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

كما أكد مدير عام شركة المدار الجديد، على أن الشركة تسعى لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لعام 2021 ، والتي يأتي في مقدمتها الدفع بالاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي ،ودفع كافة مؤسسات الدولة في هذا الإطار .

وقد جاءت مراسم التوقيع الثانية بين المصالح الحكومية وشركة المدار ، عقب اعتماد حكومة الوحدة الوطنية لخدمات سحابة المدار لكافة القطاعات العامة الممثلة في الهيئات والوزارات والمؤسسات .

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