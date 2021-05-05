محمد عون يؤكد على اهتمام وزارة النفط بتوفير المحروقات خاصةً في الجنوب الليبي

قال وزير النفط والغاز “محمد عون” أنه بالرغم من أن الوزارة مستحدثه وغائبة منذ سنوات إلى أن قانون النفط رقم 25 لسنه 1955 شدد وأتاح لوزير النفط مسؤولية إنفاذ قانون النفط وبعد خمسة عشر سنة تم إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط في سنة 1970.
وأضاف قائلاً : حتى بعد هذا القانون تم تحديد صلاحيات وزير النفط والغاز وبعدها في القرار رقم 10 لسنه 1979 شدد وأوضح القانون هذا القرار مسؤوليات وزير النفط.
وأشار إلى أنه تم إنشاء الوزارة من الصفر بإعتباره لم يكن هناك وزارة منذ 5 سنوات وأن الهدف الأساسي منها تذليل الصعوبات والمحافظة على الإنتاج وزيادته وتحقيق الرضا الوظيفي للموظفين بالقطاع.
وأكد عون في الختام على أن وزارة النفط والغاز مهتمة بموضوع المحروقات وتوفيرها لكافه المواطنين خاصة في المناطق الجنوبية.
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