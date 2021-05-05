محمد عون يؤكد على اهتمام وزارة النفط بتوفير المحروقات خاصةً في الجنوب الليبي

قال وزير النفط والغاز “محمد عون” أنه بالرغم من أن الوزارة مستحدثه وغائبة منذ سنوات إلى أن قانون النفط رقم 25 لسنه 1955 شدد وأتاح لوزير النفط مسؤولية إنفاذ قانون النفط وبعد خمسة عشر سنة تم إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط في سنة 1970.

وأضاف قائلاً : حتى بعد هذا القانون تم تحديد صلاحيات وزير النفط والغاز وبعدها في القرار رقم 10 لسنه 1979 شدد وأوضح القانون هذا القرار مسؤوليات وزير النفط.

وأشار إلى أنه تم إنشاء الوزارة من الصفر بإعتباره لم يكن هناك وزارة منذ 5 سنوات وأن الهدف الأساسي منها تذليل الصعوبات والمحافظة على الإنتاج وزيادته وتحقيق الرضا الوظيفي للموظفين بالقطاع.

وأكد عون في الختام على أن وزارة النفط والغاز مهتمة بموضوع المحروقات وتوفيرها لكافه المواطنين خاصة في المناطق الجنوبية.

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