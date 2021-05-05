خاص: “الحبري” يؤكد توزيع سيولة العيد على المصارف.. ويقول: نرفض سياسات الكبير بعدم المساواة بين البنوك وحرمان بعضها من النقد الأجنبى

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الأمور جيدة بالمنطقة الشرقية والسيولة متوفرة .

وكشف الحبري عن توزيع السيولة على المصارف منذ الأحد واستلمت المصارف سيولة العيد .

وأكد الحبري مراسلته لرئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” وذلك لعدم وجود عدالة بين المصارف في بيع النقد الأجنبي من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”، مضيفاً أن الرفض هو لسياسات السيد “الكبير” التي تستهدف عدم المساواة بين المصارف وحرمان بعضها من النقد الأجنبي والإصرار على ذلك وفقاً لقوله .

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