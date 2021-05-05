بلدية زليتن تعلن استمرار عملية توزيع الغاز عبر السيارات المتنقلة

أفاد الناطق الرسمي باسم فرع جهاز الحرس البلدي ببلدية زليتن، عبدالله صيدون، بأن عدد سيارات توزيع الغاز المتنقلة التي دخلت البلدية يوم أمس الثلاثاء، 8 سيارات 4 من طرابلس و 4 من مصراته وتم توزيعها بالكامل في عدة مناطق بالبلدية.

وأوضح صيدون، أن عملية توزيع الغاز عبر السيارات المتنقلة جاءت لرفع المعاناة على المواطنين والحد من الازدحام على مستودعات الغاز بالتنسيق مع شركة البريقة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم فرع جهاز الحرس البلدي ببلدية زليتن، أن توزيع الغاز عبر السيارات مستمر إلى مابعد شهر رمضان حسب ما أفاد مسؤول بالشركة.

وأشارت البلدية، إلى أن عبدالله صيدون تم تكليفه من المجلس البلدي بالتغطية الإعلامية لتوزيع الغاز بالتنسيق مع مكتب الإعلام بالبلدية.

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