الحبري والحويج يبحثان الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي علي الحبري الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمبنى مصرف ليبيا المركزي وشارك فيه مدراء المصارف التجارية، مناقشة المشاكل التي تعاني منها المصارف من بينها مشكلة السيولة وغيرها من المشاكل وإصلاح القطاع المصرفي وبناء الاقتصاد.

وخلُص الاجتماع إلى ضرورة تقديم رؤية مشتركة للسياسات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة القادمة لتحريك عجلة الاقتصاد واتباع سياسة تجارية داعمة لسياسة سعر الصرف، كذلك تم مناقشة، إعادة افتتاح السوق المال الليبي في البلاد.

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