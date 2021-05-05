أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط الانتهاء من صيانة الخزان 123 بمستودع طرابلس النفطي، ودخوله الخدمة ومرحلة التشغيل الفعلي بعد تعبئته مباشرة من مستودع الزاوية النفطي.

هذا وكانت شركة البريقة لتسويق النفط قد أعلنت في وقت سابق انتهاء فرق الصيانة بمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار، من تجهيز 90٪ من أعمال الصيانة لخزان وقود البنزين رقم 120 بسعة تخزينية تقدر ب 25 مليون لتر، مؤكدة دخوله الخدمة قبل شهر رمضان.

وأوضحت الشركة أن تعطيل الخزانات بمستودعاتها بطريق المطار بسبب الحرب، دفعها إلى توزيع الوقود من منصات التفريغ بميناء طرابلس البحري ومن النواقل مباشرة للشركات، وهو الأمر الذي أربك خدمات الشركة.

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