حصري..بالأرقام والتفاصيل: تعرف على المبالغ المحالة من المركزي إلى المصارف التجارية بخصوص علاوة الزوجة والأبناء

تاكيداً لما تم نشره يوم أمس بشأن تحويل مصرف ليبيا المركزي منحة الأبناء للمصارف التجارية مسؤول يفصح لصحيفة صدى الاقتصادية عن القيم المحالة للمصارف .

حيث أكد المصدر أنه قد تم تحويل 256.7 مليون دينار لمصرف الجمهورية و 272.98 مليون مصرف الأمان و 128.4 مليون مصرف الوحدة و 61.8 مليون مصرف الصحاري و 161.2 مليون المصرف التجاري الوطني و 56.1 مليون مصرف شمال أفريقيا و 57.7 مصرف التجارة والتنمية و 15.2 مليون مصرف الواحة و 12.1 المصرف المتحد و 7.2 مليون الاجماع العربي و 1.7 مليون التجاري العربي .

وتعمل المصارف على احالة هذه المبالغ إلى حسابات المستفيدين لديها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية