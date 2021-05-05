اقتصاد

حصري..بالأرقام والتفاصيل: تعرف على المبالغ المحالة من المركزي إلى المصارف التجارية بخصوص علاوة الزوجة والأبناء

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تاكيداً لما تم نشره يوم أمس بشأن تحويل مصرف ليبيا المركزي منحة الأبناء للمصارف التجارية مسؤول يفصح لصحيفة صدى الاقتصادية عن القيم المحالة للمصارف .

حيث أكد المصدر أنه قد تم تحويل 256.7 مليون دينار لمصرف الجمهورية و 272.98 مليون مصرف الأمان و 128.4 مليون مصرف الوحدة و 61.8 مليون مصرف الصحاري و 161.2 مليون المصرف التجاري الوطني و 56.1 مليون مصرف شمال أفريقيا و 57.7 مصرف التجارة والتنمية و 15.2 مليون مصرف الواحة و 12.1 المصرف المتحد و 7.2 مليون الاجماع العربي و 1.7 مليون التجاري العربي .

وتعمل المصارف على احالة هذه المبالغ إلى حسابات المستفيدين لديها .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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