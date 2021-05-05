محمد عون يجتمع مع وكيل وزارة النفط والغاز لإستعراض الميزانيات المخصصة لقطاع النفط

اجتمع وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الاربعاء الخامس من مايو الجاري مع وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار لبحث سبل دعم قطاع النفط وتفعيل دور الوزارة المتمثل في الإشراف على إستثمار الثروة النفطية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها أهمية تكليف الإدارات التابعة للوزارة بدراسة الخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها .

كذلك تم استعراض الميزانيات المخصصة لقطاع النفط المسيل منها والمستهدف تسيله خلال الفترة القادمة، وكيفية الإستفادة من هذه الميزانيات في صيانة معدات الإنتاج والخزانات ومعالجة المواد المصاحبة في كافة الحقول النفطية.

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