لشحن مليون برميل .. الناقلة النفطية “PETALIDI” ترسو على رصيف ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية “PETALIDI” صباح اليوم الأربعاء على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام وجهتها الصين.

المصدر قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن عمليات الشحن تتم في خطوات احترازية لمكافحة كورونا كذلك الحفاظ على البيئة من التلوث .

وأشار إلى أن الحفاظ على البيئة من أولويات إدارة الشركة والعاملين في أقسام العمليات والشحن بالموقع.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي يستقبل النفط الخام من حقلي السرير ومسلة عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .