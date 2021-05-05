صالح يستعرض عمل وزارة الاقتصاد مع الحويج 

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استعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج عمل وزارة الاقتصاد والتحديات التي تواجهها.

وناقش صالح والحويج خلال اللقاء الثلاثاء في مدينة القبة الخطط والبرامج التي تم وضعها من قبل الوزارة من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الأساسية واحتياجات المواطن الضرورية.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية دور الوزارة وبقية الوزارات الخدمية في خدمة المواطن وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتقه.

وبحث وزير الاقتصاد خلال اللقاء الخطط والبرامج التي وضعت من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات التي تواجهه.