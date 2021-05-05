وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع رئيس مجلس النواب

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اجتماعا خلال زيارة إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”.

تم خلال الاجتماع البحث عن التحديات التي تواجه الوزارة في أداء دورها المناط بها وسُبل إنجاز خطتها الرامية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ومن جهته أكد عقيلة صالح على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في خدمة المواطن وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتقه بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المختصة، كما استعرض الوزير مع رئيس مجلس النواب الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة لتجاوز الصعوبات التي تعيق القطاع وسُبل رفع مستوى الخدمات لتحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي .

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