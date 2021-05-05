الرعيض: يجتمع مع سفير إيطاليا لمناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين

عقد رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” اليوم الاربعاء اجتماعاً، مع سفير جمهورية ايطاليا “جيوزيبي بوتشينو” وبحضور رئيس الجانب الليبي بالغرفة الليبية الايطالية “أنور بوسته” وعضو الغرفة “أيمن جاب الله” وسكرتير أول قنصل “فينسينسو تيرميني” والمستشار الاقتصادي للسفير “ميكيلي روسي” .

تناول الاجتماع مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي الليبي الإيطالي والعلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك تنفيذ مشروع الطريق السريع وتسهيل التأشيرات للمسافرين الليبيين وبالإضافة إلى فتح الخطوط الجوية.

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