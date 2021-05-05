خاص: المركزي يكشف أن رصيد السيولة المتوفرة بخزائن المصارف نحو 3 مليار ..ويوضح عدة تفاصيل

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن رصيد السيولة المتوفرة بخزائن المصارف التجارية وفروعها بداية هذا الأسبوع نحو 3 مليار دينار موزعة على المصارف .

حيث بلغ رصيد الخزينة لدى مصرف الجمهورية 460 مليون دينار ، ومصرف الصحاري 317 مليون دينار ،والمصرف التجاري 379 مليون دينار ، ومصرف الوحدة 231 مليون دينار ،ومصرف التجارة والتنمية 54 مليون دينار ،وشمال أفريقيا 225 مليون دينار ، و223 مليون مصرف الأمان و المصرف المتحد 144 مليون دينار والنوران 205 مليون دينار والاسلامي الليبي 271 مليون دينار واليقين 227 مليون دينار ، بالإضافة إلى أرصدة لدى المصارف الأخرى .

وأكد أنه ووفقاً للخطة الموضوعة من قبل المصرف المركزي سيتم توزيع هذه السيولة على زبائن المصارف بشكل منتظم ، وتعكس هذه الأرصدة بالإضافة إلى الايداعات اليومية من الزبائن توفر كميات كبيرة من السيولة فضلاً عن كمية السيولة المعروضة من قبل المصرف المركزي إذا دعت الحاجة إلى ذلك مما يعكس انتهاء مشكلة توفر العملات النقدية لدى المصارف ،ويتطلب الأمر فقط مزيداً من العمل والجهد والتنظيم من بعض المصارف لحصول زبائنها على احتياجاتهم بكل سهولة ويسر .

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