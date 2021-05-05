شكشك يبحث مع وزير الصحة بالحكومة ملفي الأدوية والعلاج

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” يوم أمس الثلاثاء 4 مايو 2021 بمقر وزارة الصحة بطرابلس.

وتم خلال الاجتماع النقاش حول عددٍ من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة والتي من أهمّها توريد الأدوية لأمراض الأورام والدم والسكري والكلى ومشغلاتها، كذلك تم التباحث حول الإجراءات الإصلاحية فيما يخص ملف العلاج بالخارج وتنظيم هذا الملف عبر إصدار اللائحة المنظمة له.

أيضاً ملف العطاء العام وتذليل الصعوبات التي تواجه الوزارة للعمل به، بالإضافة إلى رؤية الوزارة لضرورة وضع الآليات اللازمة لتدقيق الديون وتكليف شركات متخصصة بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية