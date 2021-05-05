المركزي يحيل القيم المخصصة لمنحة الزوجة والأبناء إلى المصارف 

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أحال مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء القيم المخصصة لمنحة الأبناء إلى المصارف التجارية.

وذكر مصدر مسؤول في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية أنه تم تحويل 256.7 مليون دينار لمصرف الجمهورية و 272.98 مليون لمصرف الأمان و128.4 مليون لمصرف الوحدة.

وأضاف المصدر أنه تمت إحالة 61.8 مليون لمصرف الصحاري و161.2 مليون لمصرف التجاري الوطني و56.1 مليون لمصرف شمال أفريقيا و57.7 لمصرف التجارة والتنمية.

وأوضح المصدر أنه تمت إحالة 15.2 مليون لمصرف الواحة و12.1 لمصرف المتحد و7.2 مليون للإجماع العربي و1.7 مليون للتجاري العربي، ومصرف النوران 1.95 مليون.

وأشار إلى أنه تمت إحالة 3.5 مليون لمصرف المتوسط ومصرف السراي 2.1 مليون والمصرف الإسلامي 1.3 مليون ومصرف الوفاء 1.2 مليون والمصرف الزراعي 788 ألف والمصرف الليبي الخارجي 217 ألف ومصرف الخليج الأول 28 ألف.

ولفت المصدر إلى أن المصارف تعمل الآن على إحالة هذه المبالغ إلى حسابات المستفيدين لديها.