حمودة: قيمة الميزانية المعدلة بلغت 93.8 مليار دينار 

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قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة – الثلاثاء – إن قيمة الميزانية المعدلة بلغت 93.8 مليار دينار.

وأضاف حمودة في تصريحات صحفية أن الميزانية المعدلة تم إرسالها إلى مجلس النواب للنظر فيها من جديد.

وكان وفداً من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية سلموا خلال الأيام القليلة الماضية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدلة من قبل الحكومة، وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

وقال عضو بمجلس النواب في تصريحات لـ”صحيفة صدى الاقتصادية” في مارس الماضي إن ميزانية الدولة للعام 2021 أقل بقليل من 100 مليار وهي في حدود التسعينات.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أن المرتبات بالميزانية تبلغ 30 مليار، متضمنة الزيادة بنسبة 20‎%‎ بالمقترح الذي قدمته الحكومة.

وأوضح المصدر ذاته أن علاوة الزوجة والأبناء بالميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية 6 مليار، مؤكدًا الرغبة في زيادتها لتكون 10 مليار ليتحصل عليها المواطن كل شهرين بدلاً من شهر واحد.

وأفاد المصدر أن الدعم في الميزانية الذي قدمته الحكومة بقيمة 12 مليار للوقود ونريد تخفيض القيمة لزيادة علاوة العائلة.

وذكر أن ميزانية النفط التي تم تحديدها في ميزانية كانت 7 مليار، لافتا إلى أن النفقات التسييرية جيدة وسيكون هناك فائض بالميزانية ودخل لليبيا أكثر من 110 مليار في سنة 2021.

يشار إلى أن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد في بيان – في وقت سابق – أن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفق ملاحظات المجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.