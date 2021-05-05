وزير النفط يستعرض مع وكيله سبل دعم قطاع النفط

وناقش عون والعبار عدد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها أهمية تكليف الإدارات التابعة للوزارة بدراسة الخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها .

استعرض وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون اليوم الأربعاء مع وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار سبل دعم قطاع النفط وتفعيل دور الوزارة المتمثل في الإشراف على استثمار الثروة النفطية.

نوقش خلال الاجتماع الميزانيات المخصصة لقطاع النفط المسيل منها والمستهدف تسييله خلال الفترة القادمة، وكيفية الاستفادة من هذه الميزانيات في صيانة معدات الإنتاج والخزانات ومعالجة المواد المصاحبة في كافة الحقول النفطية.

واتفقا في نهاية الاجتماع على ضرورة توفير البيئة المناسبة والجو الملائم لقطاع النفط حتى يتمكن من تنفيذ خطط وزارة النفط والغاز مع إيلاء أهمية خاصة للمستخدمين في كل الشركات الذين يعملون ليل نهار في سبيل النهوض بهذا القطاع الهام.