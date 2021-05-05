الحبري يبحث مع وزير الاقتصاد بحكومة الوطنية الأوضاع الاقتصادية بالبلاد

بنغازي 05 مايو 2021 (وال)- بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء السيد علي الحبري بمدينة بنغازي، مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الحويج الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد خصوصًا بالمنطقة الشرقية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد يوم أمس بمبنى مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، بحضور مديري المصارف التجارية، لمشاكل التي تُعاني منها المصارف من بينها مشكلة السيولة وغيرها من المشاكل وإصلاح القطاع المصرفي وبناء الاقتصاد.

وأكد المجتمعون على ضرورة تقديم رؤية مشتركة للسياسات التي ستتخذها وزارة الاقتصاد ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة القادمة، لتحريك عجلة الاقتصاد وإتباع سياسة تجارية داعمة لسياسة سعر الصرف، كذلك تم مناقشة، إعادة افتتاح السوق المال الليبي في البلاد. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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