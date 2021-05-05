اجتماع ديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية بمدينة البيضاء

البيضاء 05 مايو 2021 (وال)- عقد بديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية في مدينة البيضاء، اجتماع الأول وذلك للوقوف على كافة مشاكل والعراقيل التي تواجه مكاتب السياحة بالمنطقة الشرقية .

حيث أكد رئيس الديوان سامي السعيطي والوكلاء فاطمة الورفلي ومهند البرعصي حرصهم على خدمة هذا القطاع الحيوي الثري بمقدراته الطبيعية والأثرية والبشرية وعن الدفع بخطة طموحه وتأسيس لبناء حقيقية في صناعة السياحة وتطوير الموارد البشرية واستهداف الشباب بخلق فرص عمل حقيقية ودعم الإبداع والابتكار في مجال السياحة والصناعات التقليدية. (وال- البيضاء) ر ع / ر ت

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