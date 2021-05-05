الوطنية للنفط تنظم ورشة عمل حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات النفطية

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل حول نشاطات الشركة والتقنيات الحديثة المتوفرة لديها مع شركة كامكو العالمية للخدمات النفطية، بحضور عدد من مدراء الإدارات الفنية والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها والشركات الأخرى ومدراء شركة كامكو (Camco).

حيث استعرضت الشركة انشطتها وخبراتها في مجال تقديم الخدمات النفطية في ليبيا في مجال السرود الكهربائية وصيانة الآبار النفطية والدراسات المكمنية وإدارة المعلومات.

وتم الاتفاق على الإستمرار في تقديم ورش العمل التي تهدف لحل المشاكل التقنية في تقييم الطبقات ومشاركة الخبرات العالمية مع خبراء المؤسسة الوطنية للنفط .

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