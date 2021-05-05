وزير النفط و الغاز يبحث إمكانية إنشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة فزان

التقى وزير النفط و الغاز يوم أمس الثلاثاء رئيس و أعضاء الجمعية الوطنية الثانية، و هي أحدي مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة فزان.

حيث تم خلال اللقاء بحث إمكانية إنشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة فزان بالإضافة إلى معهد متوسط للصناعات النفطية، وفي ملف التنمية المستدامة، نوقشت سبل الإستفادة المثلي من هذه البرامج والخدمات التي ذكر منها تجهيز معمل التعدين والطاقة بجامعة سبها وإيجاد حلول للخريجين من التخصصات النفطية، وإعطاء الأولوية للشركات المحلية لمزاولة الأنشطة المدنية والمقاولات وغيرها من النشاطات.

من جانبه أكد وزير النفط والغاز، أن الوزارة ستبذل كل ما بوسعها لحل هذه المشاكل وستعمل كل ما من شأنه أن يرفع المعاناة عن المواطنين.

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