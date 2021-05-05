المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن استلامها النتائج النهائية لتقييم أصولها لعام 2019

أعلنت المؤسسة الليبية الاستثمار اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 عن استلامها للنتائج النهائية لتقييم أصولها لعام 2019، الذي تم بالشراكة مع شركة ديلويت للمحاسبة والتدقيق.

وذلك في احتفاليةٍ أُقيمت مساء اليوم كان من أبرز حاضريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير”، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والمدراء للشركات التابعة للمؤسسة.

وقد أظهرت نتائج التقييم أنّ قيمة الأصول بلغت 68.4 مليار دولار، ومقارنةً بآخر تقييم عام 2012 الذي بلغت فيه الأصول 67 مليار دولار تعتبر المؤسسة قد حافظت على استقرارها خلال كل هذه الفترة رغم تأثير عقوبات الأمم المتحدة منذ 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية