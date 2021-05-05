الحويج والحبري بحثان سُبل معالجة التشوهات الاقتصادية في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، الثلاثاء، في بنغازي سُبل معالجة التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وأثر سعر الصرف والكتلة النقدية على الأسعار والتضخم والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد.

وقالت وزارة الاقتصاد، أن الطرفان ناقشا آلية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية، بما يحقق التنمية الاقتصادية والعمل على معالجة المقاصة بين المصارف وتوفير السيولة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأضافت، أن الطرفان ناقشا كذلك تفعيل سوق الأوراق المالية ومنح الفرص للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال تجاوز البيروقراطية والقضاء على الفساد وإمكانية التمويل عن طريق الائتمان وأساليب الإقراض ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بهدف إيجاد إيرادات اقتصادية أخرى.