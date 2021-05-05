الليبية للاستثمار تعلن نتائج تقييم أصولها

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار الأربعاء عن استلامها النتائج النهائية لتقييم أصولها لعام 2019، والذي تم بالشراكة مع شركة ديلويت العالمية للمحاسبة والتدقيق.

وأفادت المؤسسة بأن نتائج تقييم أصولها المعلن عنها بقيمة 68.4 مليار دولار، ما يشير لمحافظة المؤسسة على أصولها رغم التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ 2011م.

جاء ذلك في احتفالية أقامتها المؤسسة مساء الأربعاء بطرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة و محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية وبعض أعضاء حكومة الوحدة الوطنية ولفيف من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين للشركات والمحافظ والصناديق التابعة للمؤسسة.

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