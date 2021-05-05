الليبية للاستثمار تعلن نتائج تقييم أصولها

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار الأربعاء عن استلامها النتائج النهائية لتقييم أصولها لعام 2019، والذي تم بالشراكة مع شركة ديلويت العالمية للمحاسبة والتدقيق.
وأفادت المؤسسة بأن نتائج تقييم أصولها المعلن عنها بقيمة 68.4 مليار دولار، ما يشير لمحافظة المؤسسة على أصولها رغم التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ 2011م.
جاء ذلك في احتفالية أقامتها المؤسسة مساء الأربعاء بطرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة و محافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية وبعض أعضاء حكومة الوحدة الوطنية ولفيف من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين للشركات والمحافظ والصناديق التابعة للمؤسسة.
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