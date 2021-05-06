مدير سوق المال الليبي : مع المتوقع إعادة فتح البورصة خلال الأشهر الخمسة المقبلة وتفعيلها بين المنطقة الشرقية والغربية

أفاد موقع “الشرق بيزنس” المهتم بشؤون الماليو أن البورصة الليبية الخاملة منذ فترة طويلة ستشهد عدداً من الطروحات العامة هذا العام ، بما في ذلك بنكان إسلاميان.

وذكر الموقع نقلاً عن أحمد كرود المدير العام لسوق الأوراق المالية الليبي أن طرح صندوق استثمار عقاري قيد الإعداد إلى جانب عدد من الصكوك المحتملة ومن المتوقع إعادة فتح سوق الأوراق المالية في غضون الأشهر الخمسة المقبلة بعد إغلاقه لمدة ست سنوات بسبب الحرب في البلاد.

وقال كرود إن حكومة الوحدة الوطنية وهيئة سوق المال الليبية تعملان على تجهيز البورصة لاستئناف التداول

و أضاف إن هيئة السوق المالية تتواصل أيضًا مع شركات الوساطة التي تكبدت خسائر كبيرة على مر السنين لضمان ملاءتها المالية.

تتواصل هيئة سوق المال أيضًا مع شركات الوساطة التي تكبدت خسائر كبيرة على مر السنين لضمان تمويلها المالي

وتوقع كرود تسوية شروط المقاصة وإعادة تفعيلها قريبا بين المنطقتين الشرقية والغربية .

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