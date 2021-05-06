جلوبال بلاتس : الوطنية للنفط الليبية تخفض سعر البيع الرسمي للخام بمقدار 40 سنتا

قالت المؤسسة النفط الوطنية الليبية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ستاندرد آند جلوبال بلاتس إن المؤسسة الوطنية للنفط خفضت أو أبقت أسعار البيع الرسمية لتصدير درجات الخام دون تغيير في شهر مايو مقارنة بالشهر السابق.

ونقلا عن وكالة جلوبال بلاتس البريطانية قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خمسة من أصل 12 درجة من الخام التي تصدرها البلاد ستشهد انخفاضًا بنسبة 5-40 سنتًا على أساس شهري.

كما إن شهد حقل الشرارة أكبر انخفاض قدره 40 سنتًا بخصم قدره 1.80 دولارًا للبرميل ، انخفض كل من البريقة والزويتينة بمقدار 20 سنتًا للبرميل ناقصًا 2 دولارًا للبرميل و 2.45 دولارًا للبرميل ، تم تخفيض مزيج مليته بمقدار 5 سنتات ناقصًا 2.30 دولارًا أمريكيًا وانخفض حقل أبو الطفل بمقدار 20 سنتًا عند سعر خام برنت ناقصًا 1.60 دولارًا للبرميل وفقا للوكالة

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