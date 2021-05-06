الدبيبة : نختلف مع اليونان و الاتفاقية مع تركيا لن نفرط فيها

أكد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اختلاف وجهات النظر بين حكومته واليونان حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة في نوفمبر 2019 بين حكومة الوفاق الليبية السابقة وتركيا.

وقال الدبيبة في تصريح متلفز إن حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها تختلف مع اليونان في نقطتين، أولاهما تقييم مذكرة التفاهم المذكورة مع تركيا.

وأشار الدبيبة إلى أن تلك الاتفاقية منحت الجانب الليبي مساحات اقتصادية واسعة في البحر المتوسط يمكن استثمارها بشكل كبير جدا : قائلا إن الاتفاقية تخدم الشعب الليبي وتعود بالفائدة إليه إن حكومته لن تفرط فيها وفقا لما أوردته RT .

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