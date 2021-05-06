وزارة الاقتصاد تناقش حلحلة المشاكل التي توجه الشركات والمصانع

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة عدد من الشركات والمصانع الخاصة في مدينة بنغازي لمشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في العملية الإنتاجية وسٌبل توطين الصناعات.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومركز تنمية الصادرات، بحث سير العملية الإنتاجية ورفع مستوى جودة الصناعة المحلية وسُبل إيجاد فرص التصدير والمنافسة بالأسواق العالمية.

كما طالب الحويج، أصحاب الشركات والمصانع بالتنسيق مع الغرف التجارية مشيراً أن الوزارة ستتجه نحو المعاملة بالمثل مع الدول التي تقفل أسواقها أمام المنتجات الليبية المطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

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