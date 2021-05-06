وزارة الاقتصاد تبحث تأثير سعر الصرف على الأسعار

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من المصارف بالمنطقة الشرقية تأثير الكتلة النقدية وسعر الصرف على الأسعار.

الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف في مدينة بنغازي ناقش سُبل معالجة التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وأثر سعر الصرف والكتلة النقدية على الأسعار والتضخم والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد.

كما تناول الاجتماع آلية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بما يحقق التنمية الاقتصادية والعمل على معالجة المقاصة بين المصارف وتوفير السيولة بما يخدم الاقتصاد الوطني وتفعيل سوق الأوراق المالية ومنح الفرص للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وإمكانية التمويل عن طريق الائتماني وأساليب الإقراض ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بهدف إيجاد إيرادات اقتصادية أخرى.

شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة ومدراء مصارف التجارة والتنمية، المصرف الوطني التجاري، مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية.

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