السودان: الحصول على قرض بـ 425 مليون دولار

وقع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، مع المديرة الإقليمية لبنك التنمية الأفريقي، على قرض بمبلغ أربعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار، وذلك لسداد ديونها لدى بنك التنمية الأفريقي.

كما تحصلت الحكومة السودانية على مئتين وسبعة ملايين دولار كمنحة من البنك الأفريقي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.

وفي هذا الصدد قال وزير المالية، أن هذا القرض جاء “بدعم من المملكة المتحدة، والسويد وآيرلندا، ولم يعد لبنك التنمية الأفريقي أي متأخرات على السودان، وقريباً ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي. مضيفًا أن هذا الاتفاق يساعد في إعفاء ديون السودان، ويفتح أمامه أبواب التمويل” حسب وصفه

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