خاص؛ التجاري الوطني يؤكد إضافة منحة الأبناء إلى حسابات الزبائن ببعض الفروع العاملة بفليكس كيوب.. والعمل على الباقي..ويوضح تفاصيل هامة

أكد المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بمصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على إضافة منحة الأبناء بحسابات الزبائن بالفروع العاملة بمنظومة فليكس كيوب اليوم بشكل آلي.

كما أضاف أنه سيتم إضافة القيم باقية الفروع العاملة بمنظومات غير فليكس كيوب خلال دوام اليوم .

كما أكد المصرف التجاري أنه تم ارسال رسائل نصية للزبائن التي تم إضافة القيمة بحساباتهم .

كما يؤكد المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بالمصرف التجاري بأن السيولة النقدية متوفرة لدي الفروع وتغطي قيمة المنحة ويمكن للزبائن التوجه للفروع لسحب قيمة المنحة .

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