مصرف الأمان يعلن عن استلامه لمخصصات علاوة الزوجة والأبناء

أعلن مصرف الأمان اليوم الخميس 6 مايو 2021 أن مصرف ليبيا المركزي قد قام بإيداع مخصصات علاوة الزوجة والأبناء في حساب مصرف الأمان لديه بمبلغ قدره 272.98 مليون دينار والذي يشمل عدد 273682 أُسرة.

وقد نبّه المصرف في إعلانه أنه قد بدأ في إبداع المبالغ في حسابات مستحقيها وستصلهم رسائل تفيد باستلام المبلغ حال وصوله، ليتمكن المستفيد من استلامه عبر استخدام البطاقة المحلية في الآت الصرافة ATM التابعة للمصرف، ومن ليس لديهم بطاقة سيتم موافاتهم بأرقام عبر الرسائل القصيرة لاستخراج بطاقات جديدة أو يمكنهم السحب عبر استخدام دفاتر الصكوك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية