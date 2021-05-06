مصرف الجمهورية يؤكد أن بدءه في صرف منحة الأبناء سيتم فور استلامه كشوفات المستفيدين

أعلن مصرف الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنّه قد استلم من مصرف ليبيا المركزي المبلغ المخصص لعلاوة الزوجة والأبناء دون سن 18.

وذلك عن أشهر (1-2-3) لعام 2021، على أن يبدأ المصرف في صرف المنحة فور استلام الكشوفات التي تحوي أسماء أفراد الأُسر المستفيدة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان مصدر مسؤول قد كشف لصدى الاقتصادية حصرياً الأمس عن قيم علاوة الزوجة والأبناء المحالة من المركزي إلى المصارف حيث تم تحويل 256.7 مليون دينار لمصرف الجمهورية و 272.98 مليون لمصرف الأمان و 128.4 مليون لمصرف الوحدة و 61.8 مليون لمصرف الصحاري و 161.2 مليون لمصرف التجاري الوطني و 56.1 مليون لمصرف شمال أفريقيا و 57.7 لمصرف التجارة والتنمية و 15.2 مليون لمصرف الواحة و 12.1 لمصرف المتحد و 7.2 مليون للاجماع العربي و 1.7 مليون للتجاري العربي ، ومصرف النوران 1.95 مليون و مصرف المتوسط 3.5 مليون و مصرف السراي 2.1 مليون والمصرف الإسلامي 1.3 مليون و مصرف الوفاء 1.2 مليون و المصرف الزراعي 788 ألف و المصرف الليبي الخارجي 217 الف ومصرف الخليج الأول 28 ألف .

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