وزير النفط والغاز يناقش مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مناطق الجنوب جملة من المواضيع

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2021 اجتماعاً بمقر ديوان وزارة النفط والغاز – طرابلس، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مناطق الجنوب .

تناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المواطنين بالجنوب، منهـــا: مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب الليبي لحل مشاكل توفر الوقود وغاز الطهي، وكذلك ملف التوظيفات ومدى إمكانية إيجاد فرص عمل للخريجين ممن يسكنون المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية.

وكذلك بالإضافة إلى توفير الخدمات المناسبة للسكان واتاحة الفرص للشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، وإعطاءها الأولوية في ذلك ضمن برامج التنمية المستدامة إتاحة الفرصة لسكان مناطق الجنوب من الاستفادة وإستعمال خدمات طيران النفط، خاصه في الحالات الطارئة، وذلك نظراً لعدم توفر رحلات جوية من و إلى مطارات مدن الجنوب.

من جهته أكد الوزير بأن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل توفير كل ما يلزم من إمكانيات متاحة، وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحقق تطلعات أهلنا في الجنوب و ترفع المعاناة عنهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية