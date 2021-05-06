خاص..مسؤول بالمالية: مراقبة الخدمات المالية ببنغازي لم تحيل مرتبات مارس وأبريل لمستفيديها رغم إحالتها لها من فترة

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية خلال تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية على أنه بالرغم من تحويل إذن الصرف الخاص بمرتبات شهري مارس وابريل بقيمة 992 مليون دينار إلى حساب مراقبة الخدمات المالية بنغازي بتاريخ 22 أبريل إلا أن المراقبة لم تقم بتحويل المرتبات للمستفيدين منها حتى تاريخه دون توضيح الأسباب .

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