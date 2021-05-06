المصارف في ليبيا ترفع جاهزيتها مع قرب عيد عيد الفطر المبارك

تقرير 218

رفعت المصارف التجارية نسق عملها مع قرب عيد الفطر، وأعلنت فروعها على توفر السيولة النقدية في إطار تحسين الخدمات وتعزيز قدرة سحب الأموال لكافة العملاء مع عمليات السحب عبر “اي تي إم”.

فرع مصرف الجمهورية وكالة القادسية باشر فعليا في توزيع السيولة النقدية على زبائنه بسقف سحب قدره 5000 دينار للفرد.

فيما بدأ مصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة طرابلس في توزع الأموال للراغبين في إجراءات السحب بسقف سحب قدره 2000 دينار

من جهته أعلن مصرف التجاري الوطني فرع بلدية السواني بني آدم عن توفر السيولة النقدية بقيمة 2000 دينار للفرد وهي ذات القيمة التي أتاحها فرع التجاري حي الأندلس لزبائنه اعتبارا من الرابع من مايو الجاري.

وأعلنت الإدارة العامة للمصرف عن توفر السيولة النقدية في كافة آلات السحب الالكتروني “اي تي إم” بسقف سحب يومي قدره 400 فيما حددت أدار المصرف سقف السحب الأسبوعي بـ 500 دينار و2000 دينار كسقف سحب شهري.

مصرف الوحدة حدد سقف السحب في كافة فروعه عند 1000 دينار لكل صاحب حساب وشرعت فروعه فعليا في تقديم الخدمة اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع

مصرف ليبيا المركزي أعلن في وقت سابق عن إرساله 54 مليون دينار لفروع المصارف التجارية في مدينة أوباري التي تعاني منذ أشهر عن انقطاع السيولة باستثناء توفرها في بعض الفروع بشكل متقطع

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عقد خلال الأيام الماضية جملة من الاجتماعات بحث من خلالها عمل المصارف وآلية توزيع السيولة النقدية وتوفيرها للمواطنين مع قريب عيد الفطر.

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