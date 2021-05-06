“المركزي” يُحيل علاوة الزوجة والأبناء للمصارف

قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، إن المصرف أحال علاوة الزوجة والأبناء للمصارف التجارية.

وبحسب تصريح للسيوي تم تعميمه على الوزارات والهيئات الحكومية، فإن القيمة المحالة تغطي أول 3 أشهر من هذا العام.

بدوره، أصدر مصرف الجمهورية بيانا قال أكد فيه استلامه المخصصات المالية وأنه سيشرع في صرف العلاوة فور استلام الكشوفات من وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جانبه أعلن مصرف الأمان عن قيام إيداع “المركزي” أكثر من 272 مليون دينار في حسابه من مخصصات علاوة الزوجة والابناء وذلك لتغطية اكثر من 273 ألف أسرة، منوها إلى أنه بدأ تنفيذ المخصصات لصالح أصحاب الحسابات مع إمكانية سحبها عبر آلات السحب الإلكتروني فور وصول رسائل عبر الهاتف تفيد بتنفيذها.

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