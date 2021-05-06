اقتصاد

المؤسسة الوطنية للنفط تنظم لقاء عمل حول نشاطات شركة كامكو والتقنيات الحديثة المتوفرة لديها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 6 مايو 2021 (وال)- نظمت المؤسسة الوطنية للنفط (إدارات تطوير الاحتياطي والإنتاج والاستكشاف) وشركة كامكو العالمية للخدمات النفطية الثلاثاء لقاء عمل حول نشاطات الشركة والتقنيات الحديثة المتوفرة لديها.

واستعرضت الشركة انشطتها وخبراتها في مجال تقديم الخدمات النفطية في ليبيا وفي المنطقة في مجالات (Unconventional Openhole Services) السرود الكهربائية وصيانة الابار النفطية (Unconventional Casedhole Services) والدراسات المكمنية (FDP, Reservoir Simulators and Asset Management ) وادارة المعلومات.

وأقيمت مناقشات مستفيضة حول ما مدى إمكانية ما ستقدمه شركة كامكو باستخدام هذه التقنيات الجديدة للاستفادة منها في اعمال الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. (وال- طرابلس)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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