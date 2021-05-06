صدى الاقتصادية ترصد أسعار العملات بالسوق الموازي اليوم الخميس… تعرف على التفاصيل

رصدت صحيفة صدى الاقتصادية أسعار العملات بالسوق الموازي اليوم الخميس السادس من مايو الجاري، حيث سجل الدولار اليوم 5.11 بينما كان بالأمس 5.9، أما اليورو فقد كان بالأمس الخامس من شهر مايو الجاري 6.6 أما اليوم 6.11.

وبالنسبة لسعر الباوند اليوم فقد سُعر 7.05 وكان بالأمس القريب 7.01، أما حوالات دبي كانت بالأمس 5.10 أما اليوم فقد 5.11، بينما سجل الدينار التونسي اليوم 1.86 وكان بالأمس 1.85.

أما بخصوص الجنيه المصري فلم يشهد أي تغيير واستقر سعره على 0.32، بينما ارتفع الدينار الأردني من 7.16 إلى 7.19 اليوم، وأيضاً الليرة التركية كانت بالأمس 0.60 أما اليوم 0.61.

ورصدت صحيفة صدى الاقتصادية أيضاً سعر كسر الذهب عيار 18 لليوم الخميس حيث سجل 211 بينما كان بالأمس 210، أما كسر الفضة فقد سجل اليوم 3.35 وكان بالأمس 3.20، وبخصوص الخام برنت فقد كان بالأمس يسجل 69.64، أما اليوم 68.65.

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