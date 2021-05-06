صدى الاقتصادية ترصد أسعار العملات بالسوق الموازي اليوم الخميس… تعرف على التفاصيل

رصدت صحيفة صدى الاقتصادية أسعار العملات بالسوق الموازي اليوم الخميس السادس من مايو الجاري، حيث سجل الدولار اليوم 5.11 بينما كان بالأمس 5.9، أما اليورو فقد كان بالأمس الخامس من شهر مايو الجاري 6.6 أما اليوم 6.11.
وبالنسبة لسعر الباوند اليوم فقد سُعر 7.05 وكان بالأمس القريب 7.01، أما حوالات دبي كانت بالأمس 5.10 أما اليوم فقد 5.11، بينما سجل الدينار التونسي اليوم 1.86 وكان بالأمس 1.85.
أما بخصوص الجنيه المصري فلم يشهد أي تغيير واستقر سعره على 0.32، بينما ارتفع الدينار الأردني من 7.16 إلى 7.19 اليوم، وأيضاً الليرة التركية كانت بالأمس 0.60 أما اليوم 0.61.
ورصدت صحيفة صدى الاقتصادية أيضاً سعر كسر الذهب عيار 18 لليوم الخميس حيث سجل 211 بينما كان بالأمس 210، أما كسر الفضة فقد سجل اليوم 3.35 وكان بالأمس 3.20، وبخصوص الخام برنت فقد كان بالأمس يسجل 69.64، أما اليوم 68.65.
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