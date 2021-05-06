خاص؛ المركزي يفصح لصدى الاقتصادية عن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي منذ بداية العمل بسعر الصرف الموحد

أكد مصدر مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية أن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي من قبل مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية لكافة الأغراض منذ بداية العمل بسعر الصرف الموحد يناير 2021 وحتى نهاية شهر أبريل بلغت 31.5 مليار دينار مايعادل 7 مليار دولار منها قرابة 14.9 مليار دينار أي مايعادل 3.3 مليار دولار أغراض شخصية ( بطاقات وحوالات دراسة وعلاج ) و 16.6 مليار دينار أي مايعادل 3.7 مليار دولار اعتمادات لأغراض الاستيراد السلعي .

وبحسب المصدر بالمركزي فتغطي هذه المبالغ احتياجات السوق من السلع والخدمات لعدة أشهر وتحقق التوازن المطلوب في السوق .

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