خاص: بالتفاصيل..مسؤول بالمركزي يكشف الشروع في تحويل قيمة الدفعة الثانية من القرض الممنوح للمصارف

أكد مصدر مسؤول بالمركزي يؤكد لصحيفة صدى الاقتصادية مباشرة اليوم إدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي بالشروع في تحويل قيمة الدفعة الثانية من القرض الممنوح للمصارف التجارية لدعم أرصدتها لدى المصرف المركزي طرابلس وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص المصرف على الرفع من معاناة المواطن وتسهيل عملية مقاصة الصكوك بين المصارف وتسريع عمليات النقد الاجنبي وتوفير السيولة .

حيث تم اليوم تحويل 1.1 مليار دينار لحساب مصرف الوحدة و 992 مليون دينار للمصرف التجاري الوطني و 50.7 مليون دينار لمصرف السراي ، وجاري العمل على تحويل كافة المبالغ المخصصة لباقي المصارف بداية الاسبوع القادم .

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