وزارة المواد المائية توقع اتفاقية مع منظمة اليونيسيف

طرابلس 6 مايو 2021 (وال)- وقعت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون الطفل، ووزارة الموارد المائية اليوم الخميس، اتفاقية لتوسيع نطاق تعاونهما في قطاع المياه والصرف الصحي في إطار خطة العمل السنوية للعامين 2021 – 2022.

هذا وتمثل هذه خطة العمل السنوية بمثابة شراكة فعّالة بين اليونيسيف، ووزارة الموارد المائية والمؤسسات التابعة لها لتقديم الدعم الفني في مختلف المجالات، تشمل مجالات الدعم على سبيل المثال، وتنسيق وتوفير الخدمات الأساسية وخدمات الطوارئ بما في ذلك استجابة لكوفيد – 19 .

سيكون هذا مع التركيز على مصادر الطاقة البديلة غير التقليدية مثل الأنظمة الشمسية؛ بناء القدرات وتدريب المؤسسات ذات الصلة؛ تطوير وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطاعية.

كما ستساهم الأنشطة المتفق عليها لدعم الخطط الوطنية بشكل عام، وستلعب على المدى الطويل دورًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وضمان توفر خدمات المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030.

وعبّرت اليونيسيف عن خالص امتنانها لوزارة الموارد المائية على قيادتها ودعمها، وتتطلع إلى التعاون في المستقبل من أجل التنفيذ الناجح لخطة العمل السنوية، لكل طفل، مياه نظيفة. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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